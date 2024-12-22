شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات ”تحت الطلب“ لنقل موظفي الجهات الحكومية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

حافلات تحت الطلب

الدمام - شريف احمد - شرعت جهات حكومية في الرياض بالاستعانة بخدمة ”حافلات تحت الطلب“ لنقل منسوبيها من وإلى محطات قطار الرياض، في خطوة رائدة لتطوير منظومة النقل العام.وعلمت ”اليوم“ من مصادرها الخاصة أن مشروع النقل العام في العاصمة يشهد نقلة نوعية، حيث تم توفير حافلات صغيرة ”تحت الطلب“ داخل الأحياء، لتسهيل تنقل الركاب من مواقعهم إلى أقرب محطة قطار.وكشفت المصادر أن هذه الخدمة انطلقت فعلياً في محطة المركز المالي ”كافد“، لنقل منسوبي عدد من الجهات الحكومية الواقعة في نطاق المدينة الرقمية، ما يسهم في تيسير وصولهم إلى مقار أعمالهم بكل يسر وسهولة.يُذكر أن مشروع النقل العام في الرياض يعتمد على تطبيق ”درب“ الذكي لحجز ”الحافلات تحت الطلب“، وهو ما يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الحديثة في العاصمة، ويعزز مكانة الرياض كمدينة ذكية ومتطورة.