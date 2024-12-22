شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 50 نقطة تطوير مهني شرط أساسي للترقية الوظيفية والان نبدء بالتفاصيل

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تطوير مهني

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تحسين الأداء

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الدمام - شريف احمد - أكد دليل احتساب نقاط التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية أهمية تعزيز الكفاءة المهنية وربط عملية الترقية بتطوير المهارات والمعارف التربوية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية في الباب الخامس المتعلقة بالترقية.ويهدف هذا الدليل إلى تنظيم عملية احتساب ساعات التطوير المهني التي يحققها شاغلو الوظائف التعليمية، وتحويلها إلى نقاط تطوير مهني تُعد شرطًا أساسيًا للانتقال من رتبة وظيفية إلى الرتبة الأعلى مباشرة، ما يسهم في تحسين جودة الأداء التعليمي ودعم الكوادر التعليمية في تطوير قدراتهم بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030يتضمن الدليل ستة أوعية رئيسية للتطوير المهني تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات التربوية والعلمية.وتشمل هذه الأوعية: التدريب المباشر، ورش العمل، القراءة الموجهة، التعلم التشاركي، الملتقيات، والإنتاج المعرفي.وتم تصنيف الأنشطة ضمن هذه الأوعية بناءً على خصائصها المشتركة التي تساعد في تحقيق التنمية المهنية.فعلى سبيل المثال، يندرج تحت وعاء الملتقيات الأنشطة المتعلقة بالمؤتمرات والمحاضرات والندوات واللقاءات التربوية، بينما تشمل أوعية أخرى أنشطة مثل إعداد الحقائب التدريبية والإسهامات البحثيةوأشار الدليل إلى ضرورة أن تكون الأنشطة المهنية المعتمدة ضمن هذه الأوعية قد حصلت على موافقة الجهات المختصة، مثل إدارة التدريب أو إدارة الموارد البشرية في حال عدم وجود إدارة تدريب.ويشترط أن تكون هذه الأنشطة خارج نطاق المهام الوظيفية الأساسية للمعلم أو المعلمة، مما يضمن تحقيق قيمة مضافة للتطوير المهني بعيدًا عن الواجبات اليومية الموكلة إليهمكما أوضح الدليل أن تحقيق الحد الأدنى من النقاط المطلوبة يختلف حسب الرتبة الوظيفية والمؤهل الأكاديمي لشاغلي الوظائف التعليمية.فعلى سبيل المثال، يتعين على المعلم الممارس تحقيق خمسين نقطة على الأقل من التدريب المباشر إذا كان يحمل شهادة البكالوريوس، وأربعين نقطة إذا كان يحمل شهادة الماجستير، وثلاثين نقطة إذا كان يحمل شهادة الدكتوراه.بينما يشترط على المعلم المتقدم الذي يسعى للترقية إلى رتبة معلم خبير تحقيق خمس وعشرين نقطة على الأقل من خلال تنفيذ أنشطة التطوير المهنيوأكد الدليل أن الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل فردي أو بالتعاون مع آخرين تحتسب نقاطها وفق الضوابط المحددة في الدليل، مشددًا على عدم إمكانية احتساب الأنشطة التي تُعد جزءًا من المهام الوظيفية الأساسية المكلف بها المعلم نظامًا.كما أشار إلى أن النقاط المحققة لا يمكن الاحتفاظ بها لاستخدامها في ترقيات لاحقة، حيث تُستخدم النقاط المكتسبة للترقية الحالية فقطوفيما يخص الأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع أكثر من منفذ، أوضح الدليل أنه يمكن احتساب النقاط بشكل مشترك وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن عدالة التوزيع والاحتساب.كما أكد أن تنفيذ الأنشطة ضمن الأوعية المختلفة لا يشترط أن يكون مقتصرًا على تخصص المعلم، بل يمكن أن يشمل مجالات أخرى تتوافق مع طبيعة عمله أو اهتماماته المهنيةيُعد هذا الدليل خطوة استراتيجية تسهم في تحسين الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال توفير إطار تنظيمي يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل اليومي واحتياجات التطوير المهني.ويعكس هذا الدليل التزام الجهات التعليمية بتحقيق التميز في الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والطموحات المستقبلية لرؤية المملكة 2030