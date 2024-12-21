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حالة الطقس في المملكة.. أمطار على محافظة تنومة بمنطقة عسير

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واس - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة تنومة بمنطقة عسير.
كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة، السبت، في المملكة.
أمطار متوسطة على عسير - أرشيفية

حالة الطقس في المملكة

حسب بيان المركز، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.
أمطار على عسير - أرشيفية

ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.
وتمتد والانخفاض والرياح إلى أجزاء من منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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