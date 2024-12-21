شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة.. أمطار على محافظة تنومة بمنطقة عسير والان نبدء بالتفاصيل

حالة الطقس في المملكة

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة تنومة بمنطقة عسير.كان المركز الوطني للأرصاد، أعلن حالة الطقس المتوقعة، السبت، في المملكة.حسب بيان المركز، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.وتمتد والانخفاض والرياح إلى أجزاء من منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.