شكرا لقرائتكم خبر عن إنذاران أصفر وبرتقالي.. الأرصاد يكشف عن تفاصيل طقس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أصفر بشأن حالة الطقس على ينبع في منطقة المدينة المنورة.

ونبه المركز من، أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.

ويبدأ الإنذار الساعة: 03:00 صباح الأحد حتى الساعة 01:00 مساء نفس اليوم. طقس المدينة المنورة كما أصدر المركز إنذارا برتقالي بشأن الطقس على بدر ووادي الفرع في منطقة المدينة المنورة.

وتبه المركز من أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.

ويبدأ الإنذار الساعة: 03:00 صباح الأحد، حتى الساعة: 01:00 مساء نفس السوم.