اخبار السعوديه

النائب العام: كفاءة الجيل الشاب تواجه التحديات بالبحث والابتكار

0 نشر
واس - نيوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: كفاءة الجيل الشاب تواجه التحديات بالبحث والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع النواب العموم العرب، في إطار أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب المنعقد في نيوم، على مجموعة من المشاريع العلمية والبحثية المقدمة من طلاب وطالبات جامعة تبوك.
وتناولت المشاريع موضوعات متعددة مثل الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، الصحة العامة، وحلول البيئة.
اجتماع النواب العموم العرب - واس

رؤية المملكة 2030

وقدم وكيل جامعة تبوك للشؤون التعليمية ماجد بن صلاح بلعلا، شرحًا وافيًا عن الجهود البحثية التي تعكس مستوى الابتكار والتنوع العلمي لدى الطلاب والطالبات، موضحًا مدى ارتباط الأبحاث بأهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
اجتماع النواب العموم العرب - واس

وفي ختام الجولة، أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالمشاريع المتميزة التي قدمها الطلاب والطالبات، مؤكدًا أنها تعكس كفاءة الجيل الشاب في مواجهة التحديات المستقبلية من خلال البحث العلمي والابتكار.
كما دعا إلى مواصلة دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الإبداع والتميز الأكاديمي، مثمنًا دور جامعة تبوك في خلق بيئة تعليمية محفزة تسهم في بناء كوادر وطنية متميزة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا