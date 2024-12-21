التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة (6) أطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، ولاتحمل بيانات تجارية، بمستودع بحي الخمرة جنوب محافظة جدة خلال تنفيذ الفرق الرقابية زيارات ميدانية للرقابة على المنشآت التجارية والتحقق من امتثالها بالأنظمة. واستدعت الوزارة مالك المنشأة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وتواصل "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.