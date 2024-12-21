التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة

وتواصل "التجارة" التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. وتتلقى شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز الاتصال على الرقم 1900.
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