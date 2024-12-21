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ضبط 20159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن ضبط "20159" مخالفا خلال الأسبوع الماضي، منهم "11302" مخالف لنظام الإقامة، و "5652" مخالفا لنظام أمن الحدود، و"3205" مخالفين لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية "1861" شخصا، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية النسبة الأعلى بـ 65%.

كما تم ضبط "17" متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "29030" وافدا مخالفا، منهم "26411" رجالا، و "2619" امرأة.

فيما تمت إحالة "20337" مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "3425" مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "9461" مخالفا.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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