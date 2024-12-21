شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط شخص لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام مركبة لا تحمل لوحات.

وضُبط بحوزته أموال مجهولة المصدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.