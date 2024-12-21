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3 تحت الصفر.. موجة باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك

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واس- تبوك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من موجة باردة على تبوك، وتيماء.
وتشمل تأثيراتها، انخفاضًا في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر)، وتكون الصقيع.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ليلاً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد.

طقس

سبق وأعلن المركز، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، إذ تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.
ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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