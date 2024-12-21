شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تحت الصفر.. موجة باردة وتكون الصقيع على منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من موجة باردة على تبوك، وتيماء.وتشمل تأثيراتها، انخفاضًا في درجات الحرارة من (صفر م إلى 3 م تحت الصفر)، وتكون الصقيع.وأوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ليلاً، وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 من صباح الغد.سبق وأعلن المركز، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، إذ تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم.ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.