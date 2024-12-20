شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد ترصد تشكيل الإعصار القمعي بشمال رابغ .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المملكة حالة من الأحوال الجوية غير المستقرة، وضرب بحر مستورة شمال رابغ في منطقة مكة، إعصار قمعى متوسط السرعة، نتيجة للحالة الجوية المؤثرة على المنطقة ولم ينتج عنه أضرار.

ونشر المغردون عبر منصة إكس، فيديوهات تكشف لحظة تشكيل الإعصار ومدى قوته ، والأمطار المصاحبة له.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره عن حالة الطقس امس الخميس، عن سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات المساء، متوقعا أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.