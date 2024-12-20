شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة : السبت بداية فصل الشتاء فلكيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن يوم السبت 21 ديسمبر 2024، سيكون بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يحدث الانقلاب الشتوي عند الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضحت أن الشمس ستكون ساطعة مباشرة على مدار الجدي، مما يشير إلى بدء فصل الشتاء الذي يستمر قرابة 89 يومًا في النصف الشمالي، بينما يبدأ فصل الصيف في النصف الجنوبي من الأرض.

ومن جانبه، أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الانقلاب الشتوي يحدث نتيجة لميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس.

وأضاف أن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي في استقبال ضوء الشمس، وهو السبب الرئيسي وراء حدوث الفصول الأربعة.

وأشار أبو زاهرة إلى أن القطب الشمالي يكون مائلًا بعيدًا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، مما يجعل الشمس ظاهريًا تصل إلى أقصى نقطة جنوب السماء، ونتيجة لذلك، يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية يومًا قصيرًا (أقل من 12 ساعة) بينما يكون النهار في النصف الجنوبي أطول من 12 ساعة.