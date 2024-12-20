شكرا لمتابعة خبر عن محارب السرطان حمد بن جروان: حلمي أخذ سيارتي وأخرج بها للشارع … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، إن حلمه هو أخذ سيارته والخروج بها للشارع.

وأضاف حمد، في مقطع فيديو: ” لا يغرك ظاهر الأشخاص ونجاحاتهم، أنا رغم نجاحاتي إلا أن حلمي أخذ السيارة واطلع بالشارع”.

وتابع: “بصدق هذا حلمي، تري الأشياء التي تسويها يوميا تراها حلم لي حلمي ، أخذ سيارتي وأروح لمكان بلا مرافق أو أي شيء”

وأضاف: “كل ما أريد أن أقوله عيشوا حياتكم وأيامكم، وأنا لا أقدر أن أنظر علي المجتمع ولا أساوي نفسي بصاحب الدين كل واحد له هم في الحياة حتي الصغار”.