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محارب السرطان حمد بن جروان: حلمي أخذ سيارتي وأخرج بها للشارع … فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، إن حلمه هو أخذ سيارته والخروج بها للشارع.

وأضاف حمد، في مقطع فيديو: ” لا يغرك ظاهر الأشخاص ونجاحاتهم، أنا رغم نجاحاتي إلا أن حلمي أخذ السيارة واطلع بالشارع”.

وتابع: “بصدق هذا حلمي، تري الأشياء التي تسويها يوميا تراها حلم لي حلمي ، أخذ سيارتي وأروح لمكان بلا مرافق أو أي شيء”

وأضاف: “كل ما أريد أن أقوله عيشوا حياتكم وأيامكم، وأنا لا أقدر أن أنظر علي المجتمع ولا أساوي نفسي بصاحب الدين كل واحد له هم في الحياة حتي الصغار”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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