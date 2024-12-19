شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك عبدالعزيز تنال التصنيف الفضي بـ"التايمز للتعليم العالي" والان نبدء بالتفاصيل

تصنيف التايمز

الموارد (35): يقيس مستوى الموارد المخصصة للتعلم عبر الإنترنت، بما في ذلك التمويل لكل طالب نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وساعات التطوير لكل موظف. التفاعل (30%): يقيم مستوى مشاركة الطلاب في التعلم عبر الإنترنت من خلال استبيانات تقيس جودة، والتدريس التفاعل مع الزملاء، ورضا الطلاب عن تجربتهم التعليمية. النتائج (20%) يركز على مخرجات التعلم، مثل معدلات التخرج التقدم الأكاديمي، وتوصيات الطلاب. البيئة (15%): يقيم بيئة التعلم، بما في ذلك الدعم التقني الموارد المتاحة، والتنوع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك عبدالعزيز على التصنيف الفضي وفق تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (THE) لجودة برامج التعليم الإلكتروني لعام 2024م.وتصنيف "التايمز للتعليم العالي" هو تصنيف جديد أطلقته "التايمز" هذا العام يهدف إلى تقييم جودة برامج التعلم عبر الإنترنت في الجامعات العالمية، وقياس التميز في التدريس للبرامج التعليمية المقدمة عبر الإنترنت.وقُسمت الجامعات إلى 3 فئات ذهبية، فضية وبرونزية، ويعتمد التصنيف على أربعة محاور رئيسية، يتفرع منها 17 مؤشر أداء، موزعة كالتالي:ويعد هذا التصنيف خطوة مهمة نحو تقييم جودة التعليم عبر الإنترنت على مستوى عالمي، مما يساعد الطلاب على اختيار البرامج التعليمية ذات جودة والمؤسسات على تحسين وتطوير تجارب التعلم الإلكتروني.