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شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق في ساعات الصباح الباكر يوم الجمعة، تستمر حتى 8 صباحًا.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
عسير: النماص وتنومة وبلقرن وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
وذلك تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة، وضمن جهود الهيئة لمواكبة الظروف المناخية المتغيرة التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، لتقديم خدمات طبية وإسعافية عالية الجودة.
وحرصًا على سلامة سكان المنطقة وزائريها.
إضافة إلى 27 فرقة إسعافية، والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.
وذلك حسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: العديد.
مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.
عسير: النماص وتنومة وبلقرن وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
الحالة المطرية في تبوكأعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك رفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة.
وذلك تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة، وضمن جهود الهيئة لمواكبة الظروف المناخية المتغيرة التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، لتقديم خدمات طبية وإسعافية عالية الجودة.
وحرصًا على سلامة سكان المنطقة وزائريها.
جاهزية مركز القيادة والتحكمأكد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، جاهزية مركز القيادة والتحكم.
إضافة إلى 27 فرقة إسعافية، والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.
وذلك حسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.