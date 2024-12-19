شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الشرقية.. ضباب خفيف إلى متوسط على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

ضباب خفيف

متوسط

الصباح الباكر

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أماكن انتشار الضباب

الحالة المطرية في تبوك

الهلال الأحمر

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الحالة المطرية

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جاهزية مركز القيادة والتحكم

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الدمام - شريف احمد - نبهمنإلىعلى أجزاء من 4 مناطق في ساعاتيوم الجمعة، تستمر حتى 8 صباحًاوتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسطالمنطقة الشرقية: العديد.مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والهدا والطائف.عسير: النماص وتنومة وبلقرن وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.أعلن فرع هيئةالسعودي في منطقة تبوك رفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقةوذلك تزامنًا مع تقريرالصادر من الجهات المختصة، وضمن جهود الهيئة لمواكبة الظروف المناخية المتغيرة التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، لتقديم خدمات طبية وإسعافية عالية الجودةوحرصًا على سلامة سكان المنطقة وزائريهاأكد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، جاهزية مركز القيادة والتحكمإضافة إلى 27 فرقة إسعافية، والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعيةوذلك حسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة