شكرا لقرائتكم خبر ضمن كتاب جدة.. جهود العلماء السعوديين في خدمة اللغة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستهل الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل الحديث بالإشادة بجهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مشيراً إلى مبادراته الرائدة في نشر اللغة العربية وآدابها عالمياً. كما استعرض تجربته في إدارة معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإعداده سلاسل تعليمية مميزة مثل "العربية للحياة" و"القراءة الميسرة". وتناول أيضاً مشروع البنك الآلي السعودي للمصطلحات (باسم)، الذي تأسس في الثمانينيات بدعم الدكتور رضا عبيد، مؤكداً دوره في تعزيز المصطلحات العلمية والتقنية باللغة العربية.
من جانبه، أكَّد الدكتور سليمان العايد أن قوة اللغة تأتي من قوة أهلها، لافتاً إلى التحديات التي تواجه اللغة العربية على المستوى العربي والعالمي. ودعا إلى مراجعة أهداف التعليم وإعداد معلمين أكفاء لتوسيع انتشار اللغة، وأضاف: "العالم الإسلامي يتوق لتعلم اللغة العربية لارتباطها بالقرآن الكريم وعلوم الدين".
بدوره، قدَّم الدكتور عبد الله القرني نبذة عن تاريخ معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مشيراً إلى دورها في تأهيل الطلاب من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعات، وأشاد ببرامجها المُحكَمة التي أسهمت في تخريج أجيال من الأكاديميين المتخصصين.
الجدير بالذكر أن معرض جدة للكتاب 2024 يفتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة 2 ظهراً. ويستمر المعرض حتى 21 ديسمبر الجاري، ليُشكِّل وجهة ثقافية تسلط الضوء على ثراء اللغة العربية وعراقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن كتاب جدة.. جهود العلماء السعوديين في خدمة اللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.