ضمن كتاب جدة.. جهود العلماء السعوديين في خدمة اللغة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لـ"معرض جدة للكتاب 2024"، احتضن المسرح الرئيسي مساء اليوم ندوة حوارية بعنوان "جهود العلماء السعوديين في خدمة اللغة العربية"، نظمها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. الندوة كانت بمشاركة الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل، والدكتور عبد الله القرني، والدكتور سليمان العايد، وأدارتها الدكتورة آلاء الشهري.

واستهل الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل الحديث بالإشادة بجهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مشيراً إلى مبادراته الرائدة في نشر اللغة العربية وآدابها عالمياً. كما استعرض تجربته في إدارة معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإعداده سلاسل تعليمية مميزة مثل "العربية للحياة" و"القراءة الميسرة". وتناول أيضاً مشروع البنك الآلي السعودي للمصطلحات (باسم)، الذي تأسس في الثمانينيات بدعم الدكتور رضا عبيد، مؤكداً دوره في تعزيز المصطلحات العلمية والتقنية باللغة العربية.

من جانبه، أكَّد الدكتور سليمان العايد أن قوة اللغة تأتي من قوة أهلها، لافتاً إلى التحديات التي تواجه اللغة العربية على المستوى العربي والعالمي. ودعا إلى مراجعة أهداف التعليم وإعداد معلمين أكفاء لتوسيع انتشار اللغة، وأضاف: "العالم الإسلامي يتوق لتعلم اللغة العربية لارتباطها بالقرآن الكريم وعلوم الدين".

بدوره، قدَّم الدكتور عبد الله القرني نبذة عن تاريخ معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، مشيراً إلى دورها في تأهيل الطلاب من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعات، وأشاد ببرامجها المُحكَمة التي أسهمت في تخريج أجيال من الأكاديميين المتخصصين.

الجدير بالذكر أن معرض جدة للكتاب 2024 يفتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل، عدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة 2 ظهراً. ويستمر المعرض حتى 21 ديسمبر الجاري، ليُشكِّل وجهة ثقافية تسلط الضوء على ثراء اللغة العربية وعراقتها.