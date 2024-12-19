شكرا لقرائتكم خبر سر التأثير في صناعة البودكاست".. جلسة حوارية ضمن ملتقى "صُنّاع التأثير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت فعاليات ملتقى "صُنّاع التأثير" في نسخته الأولى، الضوء على تأثير البودكاست في الإعلام الرقمي من خلال جلسة حوارية بعنوان "سر التأثير في صناعة البودكاست"، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين في هذا المجال، حيث تطرقوا إلى كيفية صناعة محتوى مؤثر، جذب جمهور مستمعين، والتحديات التي تواجه صُنّاع البودكاست في عالم الإعلام الرقمي المتطور.

وتحدث المشاركون عن التحديات التي تواجههم في صناعة البودكاست التي تكمن في اختيار الضيوف المناسبين الذين يضيفون قيمة حقيقية للمحتوى ويثرون النقاشات المطروحة.

وأكدوا أهمية استخراج المعلومات بشكل مبسط وواضح، وهو ما يتطلب مهارة عالية في تقديم المحتوى بأسلوب سهل الاستيعاب، بعيدًا عن التعقيدات التي قد تشتت انتباه المستمع، مع الحفاظ على توازن دقيق بين المحتوى المثير والجذاب والمفيد.

كما تطرقوا إلى فروق تقديم المحتوى عبر منصات مختلفة، وأن البودكاست يمنح مساحة أكبر في الوصول للجمهور، ويتيح سرعة نشر المحتوى وتوسع دائرة المشاهدات بشكل أكبر مقارنة بالمنصات الأخرى.

وتحدث المشاركون عن أهمية صناعة محتوى مبتكر يكون قائمًا على مناقشة قضايا حقيقية تهم الجمهور لا تقتصر على المواضيع الرائجة فقط.

وأشاروا إلى أهمية تقديم محتوى باللغة الإنجليزية، والتركيز على جمهور عالمي لتقديم رسائل موجهة تسلط الضوء على المملكة وعراقتها.

وفي ختام الجلسة، أكد المتحدثون أهمية استمرار الابتكار والإبداع في صناعة البودكاست، وأن العمل الجماعي بين صُنّاع المحتوى والمستمعين هو الطريق الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي ومستدام.