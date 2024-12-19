انطلاق أعمال اليوم الثاني والأخير لملتقى صناع التأثير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني والأخير لملتقى صناع التأثير ImpaQ، الذي تنظمه وزارة الإعلام، على مدى يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، في قاعة ميادين في الدرعية بالرياض.

ويتضمن الملتقى في يومه الثاني والأخير العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على التحولات الإعلامية والتكنولوجية، وتهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير بما يتجاوز الأرقام التقليدية.

وعلى مسرح حديث التأثير مجموعة جلسات منها جلسة حوارية بعنوان "روح السعودية.. نافذة من المملكة إلى العالم" قدمها الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، وجلسة أخرى عن تأثير العيش في المملكة ، وجلسة بعنوان "بين التخطيط والعفوية: التوازن في إنشاء المحتوى" ، و"جاكو من السعودية إلى العالم" ، و"كيف ألهمت عسير بطلة تحدي القراءة العربي" ، و"دور جودة الحياة في تعزيز تأثير المدن وساكنيها" ، و"القصة باختصار" ، و"فريد فلمبان: صوت من المستقبل".

فيما تشهد منطقة مسرح الابتكار، عددًا من الجلسات الحوارية منها "التأثير الصامت"، وجلسة بعنوان "فيفا.. وتاريخ من تنظيم الأحداث الرياضية المؤثرة"، و"مستقبل المنتجات السعودية: تأثير يجوب العالم"، و"خارج حدود الملعب: التأثير يبدأ" ، و"التأثير ما بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.. من يقود المستقبل؟"، وجلسة بعنوان "التسويق للأفلام والمسلسلات عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وفي منطقة المعمل، تُقام ورش تدريبية حملت عناوين ملهمة منها " الإنفوجرافيك.. فن يتحدث"، و"تحرير الفيديوهات.. عوالم من تأثير"، و"تأثير الضحكة: ورشة فن كتابة النكتة".

يُذكر أن الملتقى الذي يقام على مدار يومين شهد إطلاق أكثر من 50 إعلانًا واتفاقية لأول مرة، إلى جانب 40 برنامجًا وفعالية نوعية، موزعة على 7 مناطق رئيسية، بالتعاون مع أكثر من 24 شريكًا محليًا ودوليًا.