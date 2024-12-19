محتوى الألعاب الإلكترونية في المنصات.. فنٌّ وصناعة" جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى صناع التأثير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولت الجلسة الحوارية "محتوى الألعاب الإلكترونية في المنصات.. فن وصناعة"، ضمن فعاليات ملتقى صناع التأثير، بمشاركة نخبة من المتخصصين، دور الألعاب الإلكترونية في تشكيل الثقافة الرقمية وكيفية تطوير هذه الصناعة لتصبح فنًا يتجاوز حدود الترفيه التقليدي، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والفرص التي يواجهها المحترفون في هذا القطاع. وأكد المتحدثون الدور المحوري للألعاب الإلكترونية في تعزيز الثقافة الرقمية وفتح آفاق جديدة للمواهب السعودية في هذا المجال.

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