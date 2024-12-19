شكرا لقرائتكم خبر مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 يُختتم بأغلى جوائز قيمة في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل نادي الصقور السعودي الستار على مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، الذي نظمه خلال الفترة 3 - 19 ديسمبر الحالي، بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، بجوائز تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال؛ وتصنَّف الأكبر في تاريخ جوائز منافسات المهرجان.

وشهد المهرجان مشاركة 1032 صقارًا من تسع دول (المملكة، والبحرين، والكويت، والإمارات، وعُمان، وقطر، وسوريا، وإيطاليا، وإيرلندا)، منهم 160 صقارًا دوليًا، حيث شارك الصقارون المشاركون في المهرجان بنحو 3322 صقرًا، فيما بلغ عدد صقاري المستقبل المشاركين 49 صقارًا.

وجاء الختام بإقامة شوطي سيف الملك؛ أقوى وأغلى أشواط مسابقة الملواح، إذ تبلغ جوائزهما نحو مليون وثمانمئة وخمسين ألف ريال، بمعدل 925 ألف ريال لكل شوط.

وثمن الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال الشميسي، الاهتمام الذي يجده إرث الصقارة على مستوى القيادة الحكيمة، ممثلًا في رؤية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الصقور السعودي، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، اللذين لا يدخران وسعًا لكل ما فيه رفعة هذا الموروث الذي يفتخر به كل أبناء المملكة.

وهنأ الشميسي الفائزين في مسابقتي المزاين والملواح في مختلف مراحلهما، مشيرًا إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 شهد توزيع أكبر جوائز في تاريخ المهرجان، وزعت على الفائزين في 138 شوطًا للملواح والمزاين؛ منها 49 شوطًا تأهيليًا لنخبة المحليين، والمحترفين المحليين، والملّاك المحليين، والهواة المحليين، وشوط للإنتاج المحلي، كما شملت الجوائز، ستة أشواط لصقور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وشوطًا لصقار المستقبل وآخر للسيدات، و73 شوطًا للمتنافسين على جوائز كأس الملك عبدالعزيز من ملاك ومحترفين دوليين، ونخبة وملاك ومحترفين وهواة محليين، حيث تنافس الصقارون على ألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز، ولقب شوطي (سيف الملك).

وقال: "جاء مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 ليكمل قصة النجاح التي بدأها نادي الصقور السعودي منذ 2018، لتتواصل بعدها مسيرة الإنجازات"، مشيرًا إلى أن نادي الصقور السعودي يعمل وفق خطط طموحة واستراتيجية ناجحة تهدف إلى جمع الصقارين تحت مظلة واحدة، مضيفًا.

وأكد أن كل الفعاليات التي ينظمها النادي تصبو إلى هدف سامٍ؛ وهو المحافظة على هواية الصيد بالصقور وترسيخ القيم والمفاهيم الثقافية والبيئية والاقتصادية، وجميعها أهداف تتناغم مع رؤية السعودية 2030 بشأن تعزيز جودة البيئة والحياة الفطرية.

وقدم الشميسي شكره لكل من أسهم في نجاح مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، مشيرًا إلى أن موسم الصقور لهذا العام كان حافلًا بالأحداث والفعاليات المتنوعة.