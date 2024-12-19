شكرا لقرائتكم خبر عن بينها إشعار السكان.. 10 اشتراطات جديدة لأعمال الحفر والردم بالطرق والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات الحفر والردم في طرق السعودية

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الطرق المرصوفة

الحفر في التربة السبخة

أنواع تراخيص الحفر

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة البلديات والإسكان، الدليل الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية، الذي يوضح اشتراطات الحفر والردم، وضوابط حماية الطرق الجديدة والمطورة.واشترط الدليل في أعمال الحفر والردم، قص وإزالة طبقات الرصف، على أن تتم عملية القص باستخدام المنشار الآلي، أو المعدة ذات المنشارين المتوازيين، حسب شكل وأبعاد منطقة الحفر، وأن يكون عرض القص مناسبا لاستيعاب تمديد وتركيب المرفق حسب المخططات التصميمية.وألزم الدليل بزيادة عرض القص عند الحاجة لاستخدام التدعيم الجانبي وبتوجيه من جهة الإشراف، كما منع استخدام المعدات التي تتسبب في خلخلة طبقات التربة، مع استخدام الحواجز والأسوار الشبكية واللوحات الإرشادية والتحذيرية لضمان السلامة المرورية.واشترط أن يكون الحفر بناء على مخططات معتمدة من الأمانة وتحت إشراف من استشاري الأمانة، والالتزام بالدليل الشامل للحفر في إجراء كافة مراحل الحفر والإغلاق.وأوجب الدليل على المقاول إشعار السكان والمتأثرين من أعمال الحفر بالمنطقة قبل البدء ب 48 ساعة، والتنسيق مع البلدية لنقل نواتج الحفر إلى أماكن قريبة من موقع العمل خاصة في المشروعات الكبيرة، ثم يتم ترحيلها فيما بعد إلى الأماكن المخصصة للمخلفات.وأكد ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة الحماية هذه المرافق وتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بها، أو بأي ممتلكات مجاورة.وأوضح الدليل أن من ضمن الاشتراطات أن يكون العرض السفلي للحفر أكبر من القطر الخارجي للأنبوب بالإضافة إلى 600 ملم من كل جانب، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة.وأوجب تسوية قاع الحفريات وفقًا للمستويات والميول المعتمدة، وعلى المقاول أن يحافظ على الجزء السفلي من الحفريات نظيفًا، وخاليا من المواد غير الملائمة السائبة، وتدعيم جوانب الحفر في الطرق المرصوفة عند زيادة عمق الحفر عن 1020م، أو عمل ميول للجوانب في الطرق غير المرصوفة حسب التصميم والمخططات.ولفت إلى أنه في حالة الحفر في التربة السبخة يتم تدعيم أسفل قاع الحفر تحت إشراف مهندس تربة معتمد، وإعادة ردم خنادق الحفر بنهاية أعمال اليوم كلما أمكن ذلك، وألا تقل تغطية الردم فوق سطح المرفق عن المقرر تصميميا حسب نوع وقطر المرفق.ولا يقل عمق الحفر أسفل المرفق عن 30 سم أو حسب التصميم المعتمد أيهما أكبر، ونص الدليل على توفير الحماية اللازمة لجميع مكونات الطريق وفي حالة الضرورة تتم إزالتها ثم إعادتها من جديد.أوضحت وزارة البلديات أنه بعد الموافقة الخطية يجب على المقاول من تعيين أحد المقاولين المعتمدين لأعمال الرقع الأسفلتية لدى الأمانة ولا يسمح للمقاول أن يقوم بهذه الأعمال بنفسه، وزيادة قيمة الضمان المالي ليصل إلى 15% بدلا من 10%، وزيادة مدته لتصل إلى 3 أعوام من تاريخ الإغلاق.وتشمل أنواع تراخيص الحفر، حسب الدليل، ترخيص حفر توصيلة مبنى، وترخيص حفر عادي، وترخيص حفر متعدِّد، وترخيص حفر طارئ، وترخيص مخططات جديدة.كما يُشترط لإصدار هذا النوع من تراخيص الحفر، ألَّا يتم إسناد الأعمال للاستشاريين والمقاولين الذين تقل نسبة تقييم مستوى أعمالهم عن 80%.هذا فضلًا عن تقديم خطة شاملة تتضمَّن الغرض من الحفر ومدته، والطريقة التفصيليَّة لأعمال الإصلاح، وتحديد مدة حماية بعد الانتهاء من أعمال جميع الطرق الجديدة.