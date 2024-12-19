شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتساقط الثلوج.. قائمة المدن الأقل حرارة بالمملكة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" الأماكن الأقل حرارة في السعودية اليوم الخميس، بحسب ما أوضحه المركز الوطني للأرصاد.وتضمنت الأماكن التي سجلت أقل درجة حرارة في المملكة، القريات، طريف، رفحاء، عرعر، القيصومة، سكاكا، حائل، تبوك.

وعن حالة الطقس في السعودية اليوم، كان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.



الطقس في السعودية

وشملت، مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من منطقة تبوك.

ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال الليل على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).

كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي عسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الحالة في البحر الأحمر

وعن حالة البحر الأحمر تكون الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج

ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.



بينما حالة البحر تكون خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.