السعودية | وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت وزارة الداخلية اليوم، بيوم الشرطة العربية الذي يصادف الـ 18 ديسمبر من كل عام بمسيرة أمنية شاركت فيها قطاعات الوزارة، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وذلك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض.

وتستعرض الوزارة في معرض (واحة الأمن) المقام في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والمتضمن جولة في أركان المعرض والذي يحكي قصة عظيمة سطرتها الوزارة وإماراتها وقطاعاتها حققت من خلالها إنجازات وأهداف انعكست على حياة المواطن والمقيم والزائر والمعتمر والحاج ، وتصف رحلة أمنية وخدمية وتنموية مستدامة محورها وارتكازها ( الإنسان أولًا).

ويأتي الاحتفاء بيوم الشرطة العربية متزامنًا مع فعاليات معرض (واحة الأمن) التابع لوزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يضم أجنحة لقطاعاتها الأمنية، تقدم خلالها لزوار المهرجان العديد من الخدمات والفعاليات المصاحبة.

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