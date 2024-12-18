شوطا "سيف الملك" بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 تتويج لبطل الأبطال

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وتبلغ جوائز الشوطين الأغلى نحو مليون وثمانمائة وخمسين ألف ريال، بمعدل 925 ألف ريال لكل شوط.
وسيكون الشوط الأول مخصصًا لسيف الملك لفئات فرخ وقرناس من (جير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، ومثلوث جير بيور)، فيما سيكون الشوط الثاني لفئتي فرخ وقرناس من (حر، شاهين).
ويتوّج في كل شوط ثلاثة فائزين، إذ يحصل صاحب المركز الأول على نصف مليون ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على ربع مليون ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 175 ألف ريال.
ويمثل شوطا سيف الملك، قمة منافسات الملواح على مستوى المملكة، إذ يشارك فيها أصحاب المراكز الثلاثة في نهائيات أشواط جير بيور وجير شاهين وجير تبع ومثلوث جير وحر وشاهين (فرخ وقرناس)، ويشكل سيف الملك أهمية كبيرة للصقارين، إذ يمثل تربع الفائز على قمة بطولات الملواح وتتويجه كبطل لأبطال الصقور في المملكة لعام 2024.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يُعدُّ أكبر تجمعٍ للصقور في العالم، إذ تمكَّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة، ويجمع نخبة الصقارين المحليين والدوليين، ويهدف إلى تعزيز التراث الثقافي المرتبط بالصقارة، وإحياء التنافس في الهواية التراثية، وضمان استدامتها ونقلها للأجيال القادمة.
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