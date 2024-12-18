جدة تحتضن مؤتمر طبي المستجدات في علاج أمراض الروماتيزم  

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني غداً المؤتمر السنوي العاشر المستجدات في أمراض الروماتيزم.

الذي يعقد في فندق هيلتون بجدة على مدى ثلاثة أيام من الخميس الى السبت في الفترة ١٨ - ٢١ الجماد الثاني 1445 هـ الموافق 19-21 ديسمبر 2023م وأوضح الاستاذ واستشاري أمراض الروماتيزم بجامعة الملك عبد العزيز كلية الطب في جدة البروفيسور سامي بحلس أن المؤتمر يناقش كل ما هو مستجد في أمراض الروماتيزم.

من جانبه ذكر الدكتور أنا المؤتمر يناقش أحدث ما توصل إليه العلم على آخرا لتطورات في علاج مرض الروماتويد والذئبة الحمراء و روماتيزم العضلات و النقرس و متلازمة شوغرن و إلتهاب الأوعية الدموية و أمراض الروماتيزم عند الأطفال والروماتيزم المفصلي الصدفي والروماتيزم المصاحب لالتهاب القولون التقرحي.

كما نواه ان المؤتمر يهدف الى "رفع مستوى الوعي لممارسة عالية الجودة في طب الروماتيزم، لدعم أطباء الروماتيزم في المملكة والعالم العربي كي يبدعوا في اختصاصهم.

مما يعكس تزايد إدراك قوة وأهمية تبادل المعلومات العلمية والسريرية الهامة لتحسين العناية بالمريض، ويهدف إلى تطوير المعرفة في حقل علم الروماتيزم وأمراض الجهاز الحركي والمساهمة في تفهم أفضل عن طريق عرض المستجدات والآليات في علم الأمراض والتشخيص والعلاج. والتفاعل مع نخبة من أطباء الروماتيزم في المنطقة العربية والعالم

وأكد البروفيسور سامي بحلس أن فكرة المؤتمر قامت لإيصال والمساهمة وتحسين جودة الخدمات الصحية ومن منطلق أهمية التطرق لأحدث تطورات في مجال إدارة الحالات الحادة والمزمنة بما ينفع الممارس الصحي والمريض حيث تكمن أهمية المؤتمر في ضرورة تحديث المشاركين بآخر التطورات في إدارة الحالات الحادة والمزمنة ومناقشة سيناريوهات لحالات مختلفة.

كما ينافش الروماتيزم بعض الحالات الروماتيزمية الصعبة و بعض الابحاث السعودية لإمراض الروماتيزم.