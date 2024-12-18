شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام: ‏ليس كل مشهور مؤثر و لا نعني بالتأثير كثرة الأرقام والمتابعين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري عن إطلاق جائزة دولية لصناع التأثير في النسخة المقبلة من ملتقى صناع التأثير، الذي انطلقت فعالياته في الرياض اليوم تحت شعار “إلهام يتخطى الأرقام”.

وأوضح “الدوسري” أن شعار الملتقى يعكس الفكرة الأساسية التي تبناها: “إلهام يتخطى الأرقام”، مشيرًا إلى أن التأثير لا يُقاس بعدد المتابعين فقط، بل بالأثر الذي يحدثه الشخص في المجتمع.

وأضاف: “ليس كل مشهور مؤثرًا، وليس كل مؤثر مشهورًا، التأثير يتجاوز الشاشات والمنصات، ويمكن أن نجده في حياتنا اليومية حيث نجد أشخاصًا أثروا فينا بشكل إيجابي دون أن نشعر.

كما كشف الوزير عن التوصل إلى أكثر من 50 اتفاقية وإعلانًا عالميًا بقيمة تتجاوز مليار ريال، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة التي قد نراها عابرة قد يكون لها تأثير بالغ في تغيير حياة الآخرين.