شكرا لقرائتكم خبر بيئة مكه: تختتم الحمله الزراعيه الارشادية ..بورش نوعيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة غدا الخميس وبالتعاون مع الادارة العامة للارشاد الزراعي بوزارة البيئة ؛ حملة إرشادية للمزارعين والصيادين والنحالين في المنطقة؛ تهدف الى المحافظة على الموارد الطبيعية، وزيادة الوعي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، من خلال استخدام أمثل الممارسات السليمة.

وتتضمن الحملة التي تقام في عدد من مزارع المنطقة ورش عمل تهدف إلى دعم الممارسات الزراعية الحديثة، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى تقديم إرشادات ميدانية مباشرة من خلال وجود عدد من العيادات البيطرية والمختبرات المتنقله.

يذكر أن الحملات الإرشادية ستشمل 3 محافظات في منطقة مكة المكرمة وهي: جدة، الجموم، خليص؛ لتعزيز التواصل بين الخبراء والمزارعين، والمساهمة في رفع الوعي الزراعي.

من جهته اكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعه المهندس ماجد الخليف أن هذه الورش هي نتائج التعاون والتنسيق المشترك بين إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة وادرة الزراعه بالفرع ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة ؛ مؤكدا أن الإرشاد الزراعي ركن أساسي في دعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج ؛ موضحا أن الحملة ستختتم اعمالها هذا العام عن طريق تنفيذ ٩ ورش ارشادية و يصاحبها مختبرات متخصصة لفحص التربة والمياه وعيادات بيطرية تقدم خدماتها على ايدي متخصصين بالمجال.