شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين بشوطي "حر فرخ" و"جير بيور قرناس" للمحليين بمسابقة المزاين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت، مساء اليوم، منافسات كؤوس الملك عبدالعزيز لمزاين الصقور، بإقامة شوطي حر فرخ، وجير بيور قرناس للمحليين، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، التي ينظمها نادي الصقور السعودي، في الفترة من 3 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض).

وتُوّج بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط حر فرخ إنتاج محلي، الصقّار حميد بن محمد المنصوري؛ وجاء بالمركز الأول الصقر (طويق)، والمركز الثاني الصقر (شقران)، والثالث (هتان)، وجاء في المركز الرابع الصقر (نواف) لمالكه عماد حسين، أما المركز الخامس فكان من نصيب الصقر (عديم) لمالكه سليمان بن صقر العتيبي.

وفي منافسات شوط جير بيور قرناس للمحليين، توج الصقّار سلطان بن مطعس القحطاني، بالمركزين الأول والثاني؛ بالصقرين (نواف، وإكسبو 2030)، وحصل على المركز الثالث الصقر (رولكس) لمالكه مفلح بن سعيد الدوسري، ونال المركز الرابع الصقر (غياض) لمالكه فارس بن عبدالله الفارس، واختتم الشوط بفوز الصقر (وضاح) لمالكه برغش بن محمد المنصوري بالمركز الخامس.

ويحصل الفائزون الخمسة بكؤوس الملك عبدالعزيز، على 710 آلاف ريال لكل شوط، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، والمركز الثاني على 200 ألف ريال، والمركز الثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 70 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على 40 ألف ريال.