رئيس وقاء يتفقد فرع عسير

تفقَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء)، المهندس أيمن الغامدي، أعمال فرع المركز بمنطقة عسير.

وأوضح الغامدي أن الزيارة اشتملت على الاجتماع مع منسوبي الفرع ومديري المكاتب، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول تحسين الأداء وتطوير الخدمات، والاطلاع من خلال عروض مرئية على أعمال الفرع، وإجراء جولة في مرافقه.

كما تم استعراض أعمال الصحة النباتية والحيوانية، وأعمال الفرع لوحدة خدمات المستفيدين، والخدمات المشتركة، وأعمال وحدة المخاطر والطوارئ، ومناقشة استمرارية هذه الأعمال وزيادتها. وتمت أيضا زيارة مختبر «وقاء» في المنطقة، واستعراض أعماله.

وأكد الغامدي ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود من أجل تعزيز إسهام القطاع الزراعي في تطوير اقتصاد المملكة، وأهمية الدور الذي يلعبه الفرع في تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبل الموظفين لتحقيق أهداف المركز. كما أشار إلى الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمات، وتلبية احتياجات المستفيدين.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي استمرارا لجهود تعزيز التواصل مع موظفي مركز «وقاء»، وربط الفروع والوحدات التابعة لها بالمركز، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها «وقاء» للمزارعين ومربي الماشية.