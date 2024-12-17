شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السليمان يوضح حكم الرسم على اليد برسومات تشبه الوشم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، أن حكم الرسم على اليد برسومات تشبه الوشم يُعتبر غير جائز، مشيرًا إلى ما ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمات والمستوشمات.

وفي مقابلة له على قناة “السعودية”، أشار الشيخ إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تُمارس الوشم، بغض النظر عن التسميات المختلفة التي قد يتم إطلاقها على هذا الأمر.

وأضاف أن المقصود بالوشم هو إدخال الإبرة إلى الجلد مع تطبيق لون يبقى ثابتًا، وهذا محرم.

وأوضح الشيخ عبدالسلام أن ما يُسمى بـ”الرسم المؤقت”، الذي يشبه الحنة أو الأصباغ التي يمكن إزالتها في أي وقت، لا حرج فيه شرعًا، ويمكن للمرأة تطبيقه دون أي إشكالية دينية.