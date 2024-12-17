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الشيخ السليمان يوضح حكم الرسم على اليد برسومات تشبه الوشم .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، أن حكم الرسم على اليد برسومات تشبه الوشم يُعتبر غير جائز، مشيرًا إلى ما ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمات والمستوشمات.

وفي مقابلة له على قناة “”، أشار الشيخ إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تُمارس الوشم، بغض النظر عن التسميات المختلفة التي قد يتم إطلاقها على هذا الأمر.

وأضاف أن المقصود بالوشم هو إدخال الإبرة إلى الجلد مع تطبيق لون يبقى ثابتًا، وهذا محرم.

وأوضح الشيخ عبدالسلام أن ما يُسمى بـ”الرسم المؤقت”، الذي يشبه الحنة أو الأصباغ التي يمكن إزالتها في أي وقت، لا حرج فيه شرعًا، ويمكن للمرأة تطبيقه دون أي إشكالية دينية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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