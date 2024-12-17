شكرا لمتابعة خبر عن طيران الإمارات ترسل أحدث طائراتها للدمام ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت شركة طيران الإمارات بجدولة رحلة لطائرتها الأولى من طراز A350-900 إلى مطار الملك فهد الدولي DMM بالدمام، حيث من المخطط وصولها يوم 25 ديسمبر.

وتتميز طائرة الإمارات A350 بتقسم الثلاث درجات، بمقصورات فسيحة تتسع لـ 312 راكباً، حيث تضم درجة الأعمال الجديدة 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً والدرجة السياحية 259 مقعداً.

وستكون الرحلة EK823 أول رحلة تجارية للطائرة A350 الي مطار الملك فهد الدولي، حيث تهدف إلي تدريب الطواقم للتعامل مع الطائرة الجديدة، ومن الوارد تغيير موعدها أو وجهتها.

طائرة طيران الإمارات والتي تحمل التسجيل A6-EXA أتمت بالفعل عشرات الرحلات التجريبية فوق سماء دبي منذ حفل إستلامها.