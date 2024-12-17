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شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية 2030.. ملتقى الجوف يستعرض جهود المملكة في حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اختتم فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة اليوم الملتقى الثاني "جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقًا لرؤية المملكة 2030" الذي أطلقه فرع الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ودشنه سموه أمس.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من الجهات والخبراء والمختصين، وتضمن جلستين قُدمت خلالهما عدة أوراق عمل استعرضت جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحمايتها، بالإضافة إلى مساهماتها الخارجية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز حقوق الإنسان.
وشهد الملتقى مشاركة عدد من الجهات والخبراء والمختصين، وتضمن جلستين قُدمت خلالهما عدة أوراق عمل استعرضت جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحمايتها، بالإضافة إلى مساهماتها الخارجية، ودور رؤية المملكة 2030 في تعزيز حقوق الإنسان.