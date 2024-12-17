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العام المقبل.. جامعة الباحة تعتمد التحول لنظام الفصلين الدراسيين

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واس - الباحة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العام المقبل.. جامعة الباحة تعتمد التحول لنظام الفصلين الدراسيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت جامعة الباحة التحول لنظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الجامعي القادم 1447 هـ، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة في جلسته الرابعة للعام الجامعي 1446هـ، الذي ترأسه رئيس الجامعة، عبدالله بن يحيى الحسين اليوم، بقاعة مجلس الجامعة بالمبنى الإداري بالمدينة الجامعية.
كما جرى خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات الأكاديميّة، والإداريّة المختلفة، ومنها اعتماد التحول لنظام الفصلين الدراسيين بدءًا من العام الجامعي القادم 1447هـ.
جامعة الباحة - واس

اجتماع مجلس جامعة الباحة

كما جرى إعادة تشكيل لجنة المراجعة، ولجنة الاستثمار، وإحاطة المجلس بأعداد الطلاب والطالبات خريجي الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1446هـ في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.
التحول لنظام الفصلين الدراسيين - مشاع إبداعي

وتمت مناقشة معايير وشروط استقطاب الكفاءات المتميزة، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب، واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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