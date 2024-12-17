شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام المصري يطّلع على التقنيات الحديثة في مترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل



وخلال الجولة، اطلع الوفد على أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في المشروع، والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل العاصمة الرياض.

مترو الرياض وقد رافق الوفد مسؤولو من الهيئة الملكية لمدينة الرياض الذين قدموا شرحًا وافيًا حول مراحل تنفيذ المشروع وأهدافه الاستراتيجية التي تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع النقل العام وتحقيق التنمية المستدامة. الدمام - شريف احمد - نظم النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار محمد شوقي عياد، -برفقة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية- جولة في مترو الرياض، وذلك ضمن زيارته للمملكة العربية السعودية وخلال الجولة، اطلع الوفد على أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في المشروع، والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، التي تُسهم في تعزيز جودة الحياة وتسهيل التنقل داخل العاصمة الرياض.وقد رافق الوفد مسؤولو من الهيئة الملكية لمدينة الرياض الذين قدموا شرحًا وافيًا حول مراحل تنفيذ المشروع وأهدافه الاستراتيجية التي تأتي ضمن رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع النقل العام وتحقيق التنمية المستدامة.