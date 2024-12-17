شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الحجرة يشهد توقيع عددًا من مذكرات التعاون المشتركة بين عددًا من الجهات.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شَهِدَ محافظ الحجرة بندر بن سويلم العضيلة بمكتبه توقيع عقد شراكات مجتمعية بين جمعية يشفين الصحية بمحافظة قلوة والبلدية ولجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة وتهدف الشراكة التي وقعها من جانب جمعية يشفين الصحية عبدالخالق يحيى ابو القرون .

هذا وقد مثل البلدية الدكتور طلال الزهراني ، ومثل لجنة التنمية محمد الفطيمي إلى تحقيق التعاون المجتمعي المشترك بين الجهات بالمساهمة في تقديم خدمات صحية ، وتوعوية وتثقيفية وتعزيز أواصر التعاون بين الجهات ، وتنسيق الجهود لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات الفنية وتعزيز العمل التطوعي من خلال إشراك المجتمع المحلي في تنظيم الأنشطة والفعاليات وتستهدف كافة شرائح المجتمع.

ووجه العضيله أطراف الاتفاقية بالبدء الفوري في تنفيذ بنود الشراكة ، مؤكدًا أهمية تحقيق الأهداف المنشودة لضمان أفضل النتائج الممكنة التي تسهم في خدمة المواطن والمقيم وتعزيز مثل هذه الشركات المجتمعية لتبادل الخبرات والآراء بين الجهات ، والارتقاء بالعمل المجتمعي المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030 .