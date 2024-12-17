شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح شروط قيادة المركبة في المملكة برخصة دولية أو أجنبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن الشروط المطلوبة لـ قيادة المركبة في المملكة برخصة دولية أو أجنبية.

وشدد المرور عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، على ضرورة توافق الرخصة مع نوع المركبة، وترجمة الرخصة من جهة معتمدة .

وأفاد بأن القيادة بالرخصة داخل المملكة تكون لمدة سنة من تاريخ الدخول أو حتى انتهاء صلاحيتها، ويأتي ذلك بالإضافة إلى السماح بالقيادة بالرخصة الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مدة سريانها.

وأكد المرور أنه لا يُعتد برخصة القيادة الدولية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.