السعودية | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وNHC يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتنظيم الأعمال التطوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مذكرة تفاهم مع (NHC) بهدف تحديد أطر العمل ووضع المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين الطرفين، وضمان تحقيق الغايات والأهداف المشتركة لما فيه من مصالح عامة للطرفين، وبما يخدم المصالحة الوطنية المشتركة، عبر التعاون في تنفيذ عدة مبادرات ومشاريع مشتركة.

وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مختلفة بين الطرفين، وهي تشجيع العمل التطوعي بما يحقق زيادة الفرص التطوعية وتنوعها وزيادة عدد المتطوعين، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية فيما يخدم النادي التطوعي لدى الشركة، والتعاون في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمتطوعين لدى الشركة لتعزيز مهاراتهم في مجالات متعددة وفقًا للإمكانات المتاحة للطرفين، وبحث أوجه تعاون جديدة مشتركة بين الطرفين حسب اختصاصاتهما.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومعالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، حيث وقع الاتفاقية من جانب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم الرئيس التنفيذي، ومن جانب NHC محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وقعها المركز حديثًا مع عدد من الجهات من القطاع العام والخاص وغير الربحي، حيث وقع على هامش مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) الذي أقيم من 2 وحتى 13 ديسمبر 2024م سبع اتفاقيات من شأنها دعم وتنمية القطاع غير الربحي في مختلف الاختصاصات، وبما يسهم في التنمية الوطنية حسب المستهدفات الواردة في رؤية المملكة 2030.

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