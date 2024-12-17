السعودية | بتوجيه من القيادة.. وزير الثقافة يلتقي رئيس جمهورية مصر العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بتوجيه من القيادة – حفظها الله – التقى صاحبَ السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، في قصر الاتحادية بالقاهرة، فخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ونقلَ سموُّ وزير الثقافة تحياتَ وتقديرَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامته.

حضر الاستقبالَ معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومعالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

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