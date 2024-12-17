شكرا لقرائتكم خبر عن من 14 دولة.. وصول الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام ١٤٤٦هـ.

ومن المقرر وصولهم يوم غدٍ الأربعاء للمدينة المنورة، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وذلك انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتضمنة استضافة 1000 معتمر ومعتمرة من 66 دولة، يتم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام 1446هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.



وأوضحت الوزارة أن الدفعة الثانية من البرنامج تضم 250 معتمراً ومعتمرة ينتمون لـ 14 دولة من قارة أوروبا، وهي: "البوسنة والهرسك، ألبانيا، كوسوفو، مقدونيا، النمسا، الجبل الأسود، اليونان، بلغاريا، رومانيا، إسبانيا، بريطانيا، التشيك، هولندا، السويد".



وزارة الشؤون الإسلامية

وأعدت الوزارة بإشراف ومتابعة الوزير المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برنامجاً ثرياً منوعاً للمستضافين خلال إقامتهم في المدينة المنورة، كزيارة الروضة الشريفة، ومسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وكذلك زيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية والالتقاء بالعلماء وأئمة الحرمين الشريفين ، قبل الانتقال لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، ومعرض الوحي.



ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أن اللجان العاملة في الوزارة تسعى لتقديم أرقى الخدمات المتكاملة والنوعية للمستضافين بمتابعة مستمرة من الوزير تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً لخدمة الإسلام والمسلمين وتمكين الآلاف المسلمين بالعالم من اداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.