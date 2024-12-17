شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. ضبط معمل لإنتاج "المعسل" المقلد داخل موقع سكني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي نفذتها أمانة محافظة جدة عن ضبط 7 أطنان من “المعسل” المقلد داخل موقع سكني جرى استغلاله بشكل غير نظامي لصناعة “المعسل” بخلطات تحمل أسماء تجارية شهيرة، إضافة إلى ضبط مواد أولية مجهولة المصدر تُستخدم في عمليات التصنيع.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية واصلت جهودها الميدانية بدقة ومهنية، إذ تمكنت من رصد 28 مغلفًا يحمل أسماء تجارية معروفة.

وجرى مصادرة وإتلاف كافة المضبوطات في إطار الإجراءات الرقابية الصارمة التي تهدف إلى حماية المستهلكين من المنتجات المقلدة.



الغش التجاري

ونُفذت الحملة بتنسيق مشترك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والجهات الأمنية، في إطار التعاون المثمر بين الجهات المعنية لكشف الموقع المخالف ومصادرة المنتجات غير الصالحة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحماية الأسواق من الغش التجاري والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية في مختلف الأحياء، مشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو مخالفات، حفاظًا على الصحة العامة وضمان سلامة المجتمع والأسواق المحلية.