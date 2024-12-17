شكرا لقرائتكم خبر عن "الفنون البصرية" تناقش محتوى الفنون البصرية بالمنشورات الفنية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم هيئة الفنون البصرية غداً الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، لقاءً افتراضياً عبر منصة Webex، بعنوان "محتوى الفنون البصرية في المنشورات الفنية بالمملكة"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز الحوار وتطوير المجال الفني.

مناقشة الكتابة ومشاركة الأفكار

ويهدف اللقاء إلى مناقشة الوضع الحالي للكتابة، البحث، الترجمة، والنقد في منشورات الفنون البصرية، بالإضافة إلى استعراض دور التوثيق والنقد الفني في دعم مسيرة الفنانين.

كما سيتاح للحضور فرصة المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم حول سبل تطوير المنشورات الفنية ومستقبلها في المملكة.



ويستهدف اللقاء جميع الباحثين والكتّاب في الفنون البصرية، الممارسين من فنانين وقيمين فنيين، المهتمين بمجال الفنون البصرية، المترجمين، ودور النشر، سعياً لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف المعنية.

من المقرر أن يُعقد اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً ويستمر حتى السابعة، حيث يُعد منصة حوارية تجمع المهتمين بالفنون البصرية لمناقشة التحديات الحالية وآفاق التطوير المستقبلي، في إطار جهود الهيئة لدعم الحراك الفني بالمملكة.

النهوض بالمحتوى الفني

وتؤكد هيئة الفنون البصرية أهمية هذه اللقاءات الدورية في تسليط الضوء على المشهد الفني المحلي، وإيجاد حلول مبتكرة لدعم الفنانين والنهوض بمحتوى المنشورات الفنية المتخصصة.

ودعت الهيئة كافة الراغبين في الحضور إلى التسجيل عبر الروابط المخصصة، مؤكدة حرصها على تعزيز دور النقد والبحث في إثراء الفنون البصرية وترسيخها كرافد رئيسي للثقافة الوطنية.