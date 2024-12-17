شكرا لمتابعة خبر عن مواسير المياه تنكسر بسبب قوة البرد في طريف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة طريف اليوم حادث نادر من نوعه، وذلك بعدما بلغت درجة الحرارة 4 تحت الصفر؛ مما أدى إلى انكسار مواسير المياه .

وكشف مقطع فيديو لحظة انكسار مواسير المياه، بعد تعرضها لموجة برد شديدة؛ بسبب من الانخفاض الكبير في درجات للحرارة.

وتشهد مناطق واسعة من المملكة هذه الأيام تأثير الكتلة الهوائية الباردة القادمة من الشمال، متسببةً في انخفاض حاد في درجات الحرارة يصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر المئوي.