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الحصيني: حالة ممطرة خفيفة وسريعة من يوم الجمعة القادمة

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الثلاثاء .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء1446/6/16هـ الساعة”6″ أجواء من باردة لشديدة البرودة على معظم المناطق والخليج.”

وأضاف :” الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل أقل حرارة القريات درجة واحدة.”

وتابع:” الرياض تسجل”5″مئوية لليوم الثاني على التوالي حالة ممطرة خفيفة وسريعة من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله.”

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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