شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: حالة ممطرة خفيفة وسريعة من يوم الجمعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الثلاثاء .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” الحرارة المسجلة فجر اليوم الثلاثاء1446/6/16هـ الساعة”6″ أجواء من باردة لشديدة البرودة على معظم المناطق والخليج.”

وأضاف :” الساحل الأوسط والجنوبي للبحر الأحمر معتدل أقل حرارة القريات درجة واحدة.”

وتابع:” الرياض تسجل”5″مئوية لليوم الثاني على التوالي حالة ممطرة خفيفة وسريعة من يوم الجمعة القادمة إن شاء الله.”