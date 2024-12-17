شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف مديري المدارس.. دراسة استطلاعية لقياس اتجاهات القيادات المدرسية بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

متابعة تطوير الأداء المدرسي

تأسيس قاعدة بيانات معتمدة

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة دراسة استطلاعية تستهدف مديري ومديرات مدارس التعليم العام بالمحافظة بهدف قياس اتجاهاتهم نحو الأداء التعليمي من خلال مجموعة من العناصر الأساسية تشمل التخطيط الاستراتيجي والتقويم المدرسي والنموذج الإشرافي وإدارة التغيير والرخصة المهنية.وتسعى الدراسة إلى التعرف على آراء القيادات المدرسية، وقياس مدى فاعلية الممارسات الحالية في تطوير الأداء المدرسي لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في العملية التعليمية.كما تهدف إلى تحديد التحديات التي تواجه القيادات التربوية ووضع الحلول المناسبة لتعزيز الأداء وتطوير الكفاءات الإدارية والتعليمية.وتأتي الدراسة ضمن إطار سعيها المستمر لدعم تطوير البيئة التعليمية ورفع كفاءة العمل المؤسسي بما يسهم في تحسين أداء المدارس وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات على حد سواء.وأشارت الإدارة إلى أن نتائج الدراسة ستشكل قاعدة بيانات دقيقة، يمكن الاعتماد عليها في وضع السياسات التطويرية وبرامج التدريب النوعي التي تستهدف القيادات المدرسية، لضمان تحقيق متطلبات الرخصة المهنية وتفعيل أدوات التخطيط الاستراتيجي والتقويم المدرسي بشكل فعّال.ودعت الإدارة مديري ومديرات المدارس إلى المشاركة الفاعلة في الدراسة وتقديم المقترحات والبيانات اللازمة، بهدف دعم عملية التطوير وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التعليمي، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء نظام تعليمي منافس عالميًا، يحقق تطلعات المجتمع ويعزز مكانة التعليم في التنمية الوطنية.