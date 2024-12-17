شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. تجهيز 3.9 ملايين متر مربع من الحدائق لاستقبال الزوار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت أمانة الطائف تنظيف وتأهيل أكثر من 3.9 ملايين متر مربع من الحدائق والمنتزهات العامة والمسطحات الخضراء، ضمن جهودها المستمرة لتهيئة المتنفسات العامة لاستقبال الزوار على مدار الساعة.

حيث تم دعم أعمال النظافة في كافة المواقع التي تستقطب الزوار والسياح، بما يحقق أهداف برنامج النظافة والصحة العامة في المحافظة.



أعمال الصيانة والتجهيز

وشملت الأعمال تسيير فرق ميدانية لجمع المبعثرات والتقاط الأكياس والفوارغ من المواقع السياحية الجاذبة، وصيانة دورات المياه العامة، بالإضافة إلى معالجة التشوهات البصرية خلال فصل الشتاء.

مع توفير عمالة للكنس الآلي واليدوي وتزويد دورات المياه بمستلزمات النظافة والصحة العامة.



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كما نفذت الأمانة خطة مكافحة الحشرات وصيانة حاويات النفايات ومعالجة المؤثرات البيئية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.



متابعة البلاغات والشكاوى

وأكدت الأمانة أن فرق النظافة والصحة العامة باشرت كافة البلاغات والشكاوى الواردة، وتعمل الميدانياً دون توقف على رفع المخلفات والنفايات الناتجة عن كثافة الزوار يوميًا، ونقلها إلى الطمر الصحي عبر الشاحنات والضواغط.

ودعت الأمانة الأهالي والزوار إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية من خلال المركز الموحد للبلاغات البلدية 940 ووسائل التواصل الرسمية.