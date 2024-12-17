شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تُطلق مدارس "مهنية" و"مستقبلية" مع بدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

توفير مهارات سوق العمل

دور المعاهد والمدارس المستقبلية

الدمام - شريف احمد - تطلق وزارة التعليم نموذجين جديدين من المدارس، هما ”الثانوية المهنية“ و”الثانوية المستقبلية“، مع بداية العام الدراسي المقبل.وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير العملية التعليمية، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتسارعة، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمستقبل واعد.وتهدف ”المدارس المهنية“ إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التدريب التقني والمهني، من خلال استحداث نموذج جديد للمعاهد التقنية يستهدف خريجي وخريجات المرحلة المتوسطة.وتقدم هذه المعاهد مسارًا تدريبيًا تقنيًا متخصصًا يركز على المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بحيث تتساوى في عدد الفصول والسنوات مع مدارس التعليم العام، وتتكامل معها من خلال تصميم نموذج جديد للمعاهد التقنية للبنين والبنات.أما ”المدارس المستقبلية“ فتهدف إلى تقديم منهجية شاملة ومتطورة في أساليب التعلم، مع دمج فئات محددة من الطلاب، بدءًا من المناطق كثيفة السكان، قبل التوسع على نطاق أوسع، وقياس نتائج التعلم، بهدف تطبيق الدروس المستفادة في نظام التعليم العام.وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي وزارة التعليم المستمر لتطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع، ليكون خريجو هذه المدارس قادة المستقبل في مختلف المجالات.