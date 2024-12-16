شكرا لقرائتكم خبر عن بقيادة المملكة.. تنسيق إقليمي لمواجهة تزايد الأعاصير المدارية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.