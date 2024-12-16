شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن حاجتها للتعاون للتدريس في كليات الجامعة مع بعض الكفاءات العلمية من خارج الجامعة على نظام العقود الفصلية أو الوحدات التدريسية.

ويبدأ التقديم حسب الجدول الموضح، حيث يتم بداية استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 15جمادى الآخرة 1446 هـ - 16 ديسمبر 2024م، وينتهي التقديم يوم الأربعاء الساعة العاشرة مساءً بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1446 هـ - 18 ديسمبر 2024م، في كليات العلوم الطبية التطبيقية بالدمام، والعلوم الطبية التطبيقية بالجبيل، وكلية التصاميم، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب، وكلية العلوم، والكلية التطبيقية، وعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل والتقديم عبر هذا الرابط.





شروط التقديم



وذكر المتحدث الرسمي بالجامعة الدكتور طفيل اليوسف بأن شروط التقديم الأساسية هي أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة وبنظام الانتظام الدراسي ، والا يقل التقدير في جميع الدرجات العلمية عن جيد جدا. وإذا كانت المقررات المطلوب تدريسها تقدم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على درجة 400 في اختبار اللغة الإنجليزية التوفل TOEFL أو ما يعادلها في اختبار IELTS.

تصنيف ساري المفعول



ويجب على المتقدم للتدريس في الكليات الصحية أن يكون حاصلاً على تصنيف في التخصص ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وألا يكون المتقدم يعمل حالياً، وإذا كان يعمل فيجب تقديم موافقة خطية ورسمية من صاحب العمل تفيد بعدم ممانعة جهة عمله للعمل كمتعاون في التدريس بالجامعة.

وأضاف اليوسف بالنسبة لغير السعوديين فيجب أن يكون لديه إقامة سارية المفعول ومصرح له بالعمل، وألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالإخلال بالشرف والأمانة، أو صدر بحقه أي قرار تأديبي من جهة عمله خلال آخر خمس سنوات، ويحق للكليات إضافة أي شروط مرتبطة بالتخصص للمفاضلة بين المتقدمين.