إنقاذ 3 مقيمين من عرض البحر

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك 3 مقيمين من الجنسية المصرية تعرضت واسطتهم البحرية لحالة انقلاب في عرض البحر، وتم إنقاذهم وتقديم المساعدة لهم. وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.



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