شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الجولان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانَتْ رابطةُ العالم الإسلامي قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسّع في الاستيطان في الجولان المحتلّة.

ودعت الرابطة في بيانٍ للأمانة العامة، المنظومةَ الدولية للإدانة والتصدي لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، التي تُهدِّد فرصَ استعادة الشعب السوري العزيز لأمنه واستقراره بعد أعوام من الظلم والمعاناة، مؤكدةً ضرورةَ احترام سيادة سوريا، ووَحدة أراضيها، وسلامة شعبها.