شكرا لمتابعة خبر عن نجــاة مواطنة من المـوت بعد 5 ساعات من سقوطها في بحر بتايلاند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق الإنقاذ التايلاندية، من العثور علي مواطنة ، بعد أن قضت أكثر من خمس ساعات في البحر؛ إثر سقوطها من دراجة مائية قبالة ساحل مدينة باتايا.

وكانت المواطنة على بُعد كيلومترين من الساحل، عندما عثر عليها وهي تعاني من البرد والإرهاق الشديد؛ بينما ساعدتها سترة النجاة على الطفو.

وعُثر على زوجها، البالغ من العمر 26 عامًا، مرهَقًا وهو يرتدي سترة نجاة وتظهر عليه علامات القلق والتعب، حيث كان يبحث عن المساعدة علي الشاطئ الذي يمتد طوله إلى 3.5 كيلومترات.

وأوضح الزوج لرجال الإنقاذ، إن الدراجة المائية انقلبت بهما، وأنه وزوجته ظلا عائمين لأكثر من خمس ساعات، قبل أن يقرر السباحة إلى الشاطئ بمفرده للبحث عن المساعدة.